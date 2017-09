Meet the teachers 2017-2018

Details Published on Thursday, September 14, 2017

Neepawa Area Collegiate Institute

Photo by John Drinkwater

Back Row (L-R): Myles Cathcart, Brad Battad, Rafeal Flores, Eduardo Credo, Jovic Macatimpag and Rob Wahoski. Sixth Row: Ross Acree, Troy Brister, Mike Adams, Bryce Koscielny, Peter Reid, Eric Gaudet, Mark Rainka and Brad Hackewich. Fifth Row: John Hodge, Blair Chapman, Dale Swanton, Mike Rainnie, Seth Cory, Bruce Menzies, Mike Stadnyk, Chidi Small and Kelvin Hollier (Principal). Fourth Row: Drew Korman, Melissa Hart, Mikki Kolbe, Christine Pedersen, Kolleen Mitchell, Nora Heschuk, Valerie Parayeski (Vice Principal), Marcy Whelpton and Brittani Hammond. Third Row: Charlene Saquet, Lindsay Wood, Tammy Dudenhoffer, Kelsey Miller, Sherri Hollier, Michelle Young, Alison Bailey, Kelly Sneesby, Kerry Turner, Leah Dear and Dawn Birch. Second Row: Katelyn Fikkert, Sharla Magwood, Sonya Paterson, Alesha Schuman, Courtney Chandler, Corinna Jasienczyk, Elaine Belinov, Denise Selewich, Kim Smith and Rosalie Girouard. Front Row: Steven Watson, Gwen Ferguson, Lynn Oshanyk, Dian Perrett, Ambre Clark, Warren Babcock, Lane Englund, Kyla De Wit, Katy Martin and Joanne Freeman.

Hazel M. Kellington

Photo by John Drinkwater

Back Row (L-R): Heath Murray, Salvador Vicedo, Scott Freeman (Vice-Principal), Toni Kuharski, Yvonne Doble, Moira Woods, Trent Joye, Darren Pudlo, Loretta Keller, Ashlee Piett and Pat Ernest. Third Row: Lisa Gillies, Perline Romero, Rechil Vasquez, Sylvie Tomoniko, Shari Murray, Tani Major, Melissa Anderson, Lynn Cleaver, Carmen McPhee, Lisa Mann, Heather Poncsak, Vanessa Whyte and Allen Hanke (Principal). Second Row: Twyla Kopytko, Joan Braza, Shannon Doerksen, Karla MacDiarmid, Kim Chapman, Marsha Pollock, Sheena Taylor, Angie Weisgerber, Alison Vinnell, Audra Rainka, Tara Kerkowich and Tawny Kerkowich. First Row: Heather Douglas, Clara Boyle, Tanya Plett, Michelle Jarvis, Kerry Funk, Glenda MacPhee, Sue Farquhar, Leah Mabon, Jennifer Pope and Jennifer Byram.

R.J. Waugh School Carberry

Photo by John Drinkwater

Back (from left): Maria Klassen, Susana Danyliuk, Karen Orchard, Emma Denton, Amanda Bourget and Connie Suggitt. Second: Janet Kennedy, Joanne Johnstone, Jody McLeod, Alison Stephenson, Kristin Clark and Janet McEntee. Front: Bruce Duguay, Brenda Hofer, Regan Manns, Dana Galatiuk (Principal), Ken Allen, Laurie Robson and Dixie Friesen.

Carberry Collegiate

Photo by John Drinkwater

Back Row (L-R): Mike Donais, Darcy Kendall, Scott Baker, Blaine Hall, Brent Boyle, Gary Salmon, Randy MacDonald and Bob Clark. Third Row: John McLeod, Jeff Kriski, Tyler Unger, Ryan Robson, Justine Burke, Jennifer Jordan, Lise Whyte, Donna Kimacovich and Christy Coates.Second Row: Doug Miller, Olena Marnoch, Kim Reynolds, Ken Allen, Bonnie Clark, Michelle McMillan, Donica McConnell, Andrea Robinson and Raega Dyck. Front Row: Bruce McCallum (Principal), Scott Brown, Jody Cupples, Kristen Dickson, Karen Enns, Cheryl Snaith and Nancy Rowley.

Brookdale School

Photos by John Drinkwater

From left: Jacquie MacDonald, Shaunna Fedak, Robyn Forsman, Alicia Gawaziuk (Principal), Kathie Roe and Heather Bartz. Missing: Kim Karlick.

Rolling River School Division

Photo by John Drinkwater

Laura Brandon (Erickson Collegiate), Hayley Clark (Tanners Crossing School, Minnedosa), Stephanie Meadows(Forrest Elementary), Ashleigh DeMontigny (Tanners Crossing School, Minnedosa), Duncan Martin (Onanole Elementary School), Danielle Pilatic (Rivers Elementary),Rachel Proven-Luhowy(Minnedosa Collegiate), Andrea Graham(Rivers Elementary School), Laura Clayton-front row (Oak River Elementary).