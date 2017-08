Brookdale School class of 1929

Editors note: We found this old photo in a Brandon thrift shop and we have done the best we can to gather everyone’s names. If anyone has any information you can contact the Neepawa Banner office at 204-476-3401

First row from left: Roland Allan, Claire Jardine, Charlie Hamilton, Laverne Ernest, Bill Bailey, Bill Mitchell, Ivan Lawrence, Harold Hart, Bob Hunter, Chester Harburn, Ken Lawrence, Norman Bailey, George Kelly, Henry Johnston, Reg Jones, Albert Harburn. Second row from left: Bill Hamilton, Gwen Jones, Susan Friesen, Marion Simpson, Margaret Lawrie, Verna Jardine, Muriel Jones, Marion Mitchell, Dolly Vinthers, Irene Jones, Rheta Jardine, Frances Rogers, Franny Boles, Ruth Forsythe, Muriel Carter, Irene Hunter, Ralphena Chisholm, Helen Martin, Vivian Jones, Velma White, Ruth Gowan, Maudie Evans, Rosemary Ross, Betty Chudley, Thelma White, Leila Switzer, Helen Lawrence. Third row from left: Hiram Hunter, Audry Jones, Jean Lawrie, Gertrude McLean, Grace Boles, Edith Harburn, Viola Harburn, Lottie Boles, Jean Evans, Fleda Parrott, Laura Mikkelsen, Marjorie Robertson, Annie Christensen, Velma Greenwood, Alice Martin, Grace McDonald, Bernice McDonald, Myutte Harburn, Janet McLean, Margaret Brandon, Elmira Newcombe, Rena Christensen, Sadie Hunter, Jennette Ernest, Winona Newcombe, Ida Christensen, Tom Parker, Bill McDonald. Fourth row form left: Etta White, Irene Switzer, Ruby Gowan, Eleanor Simpson, Alf Evans, Cliff Kinney, Eldon McDonald, Bob Kelly, Clifford Vinthers, Larry Chisholm, George Switzer, Peter Friesen, Robert Hamilton, Jack Hart, David Tilley, Harry Boles, Frank Hunter, Harold Fryer, Robb Ramsey, Bob McWilliams, Alvin Hart, Francis Simpson, John Ramsay, Elsie Laurie, Ethel Christensen, Violet Lawrence, Emma Christofferson, Alan Brown. Back row from left: Mrs. Hillis, Norman Vinthers, Lewis Stonhouse, Melford Brandon, Jim Parker, Art Kinney, Fred Fryer, Tom Dennis, Bob Mikkelsen, Fred Greenwood, Mr. Borland, Mr. Aikenhead, Miss. Renwick, Angus Laurie, Ross Smith, Wes Switzer, Joe McWilliams. Missing: Miss. Brigden (Grade 6, 7 and 8 teacher) Ursula Evans, Eva Grant, Merrill Brandon, Leila McDonald, Robert Evans.